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15:48, 11 июня 2025Ценности

Названа модная замена белым кроссовкам на лето

Vogue назвал кроссовки ярких цветов модной заменой белым на лето
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Tatsiana Volkava / Getty Images

Редакторы немецкой версии журнала Vogue назвали модную замену белым кроссовкам на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, трендовой альтернативой стали данные предметы гардероба ярких цветов. При этом особенно актуальными будут красные, зеленые, розовые, желтые и оранжевые фасоны. В то же время популярными называются коричневые и синие модели.

Отмечается, что подобная обувь представлена в линейках многих известных брендов. Среди них — Loewe, Puma, Adidas, Miu Miu и Nike.

В мае также неожиданный предмет гардероба назвали модной заменой платьям на лето.

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