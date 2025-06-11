Названа модная замена белым кроссовкам на лето

Vogue назвал кроссовки ярких цветов модной заменой белым на лето

Редакторы немецкой версии журнала Vogue назвали модную замену белым кроссовкам на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, трендовой альтернативой стали данные предметы гардероба ярких цветов. При этом особенно актуальными будут красные, зеленые, розовые, желтые и оранжевые фасоны. В то же время популярными называются коричневые и синие модели.

Отмечается, что подобная обувь представлена в линейках многих известных брендов. Среди них — Loewe, Puma, Adidas, Miu Miu и Nike.

В мае также неожиданный предмет гардероба назвали модной заменой платьям на лето.