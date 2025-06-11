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18:04, 11 июня 2025Наука и техника

Названа неожиданная польза миндаля

Nutr Res: Употребление миндаля повышает уровень витамина Е
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ежедневный перекус миндалем помогает снизить риски, связанные с метаболическим синдромом. К такому выводу пришли исследователи из Института Лайнуса Полинга и Колледжа здравоохранения при Университете штата Орегон. Их работа опубликована в Nutrition Research.

В исследовании участвовали взрослые с диагностированным метаболическим синдромом — состоянием, которое включает абдоминальное ожирение, высокое давление, повышенный уровень сахара в крови, пониженный «хороший» холестерин и высокий уровень триглицеридов. Участников разделили на две группы: одна в течение 12 недель съедала ежедневно 320 калорий миндаля (примерно 45 орехов), другая — такое же количество калорий в виде крекеров.

Уже через 4 недели у первой группы заметно вырос уровень витамина E — мощного антиоксиданта, содержащегося в миндале, а также снизились общий холестерин, «плохой» холестерин и окружность талии. Кроме того, исследователи отметили признаки улучшения состояния кишечника.

Витамин E — один из дефицитных нутриентов в рационе большинства американцев, а миндаль может помочь восполнить этот пробел. Исследователи рекомендуют включать орехи в рацион всем, у кого нет противопоказаний, особенно людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые назвали простой способ поддерживать здоровье мозга и сосудов. Оказалось, включение в рацион даже небольшого количества грецких орехов связано с улучшением когнитивных функций, снижением воспаления и снижением уровня «плохого» холестерина у пожилых людей.

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