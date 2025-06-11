Обнаружен череп человека аномальной формы

Int J Osteoarchaeol: В Иране археологи нашли череп подростка в форме конуса

На западе Ирана археологи нашли череп подростка возрастом около 6200 лет с необычной формой — вытянутой вверх, словно конус. Исследование, опубликованное в International Journal of Osteoarchaeology, показало, что девушка с раннего детства подвергалась черепной деформации.

Находку сделали археологи Махди Алирезазаде и Хамед Вахдати Насаб в древнем некрополе Чега Софла. В этом месте уже более десяти лет ведутся раскопки: ученые обнаружили как одиночные, так и семейные захоронения, некоторые из которых содержат признаки краниальной модификации — практики, известной в разных древних культурах. Обычно она заключалась в тугом бинтовании головы ребенка, что придавало черепу необычную форму к моменту взросления.

Согласно данным КТ-сканирования, у найденной девушки кости черепа были аномально тонкими. Исследователи предполагают, что это могло сделать ее более уязвимой к травмам. Судя по длинной трещине от лба до затылка, смерть наступила в результате мощного удара широким тупым предметом.

Тело девушки было похоронено среди других останков, и ее скелет пока не удалось полностью извлечь. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут лучше понять культуру, в которой черепная модификация применялась к детям — возможно, ради красоты, статуса или ритуала.

Ранее археологи обнаружили в Британии древнее кладбище гладиаторов, где один из скелетов имел следы нападения хищника — проколы точно совпадали с клыками льва. Исследование подтвердило: 1800 лет назад эти бойцы действительно сражались с крупными плотоядными на аренах.