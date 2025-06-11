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17:16, 11 июня 2025Силовые структуры

Обыски в заваленной фаллоимитаторами порностудии в российском городе попали на видео

Обыски в порностудии ЛГБТ трансвеститов в Петербурге попали на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге на видео попали обыски в заваленной фаллоимитаторами порностудии ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) трансвеститов. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как сотрудники полиции заходят в квартиру, в которой снимались порнографические видеоматериалы, и проводят задержание четверых участников съемочного процесса. В ходе обысков правоохранители обнаружили большую коллекцию резиновых фаллоимитаторов, эротических костюмов и оборудование для съемок.

За время работы порностудия успела выгрузить в интернет не менее 192 роликов. В качестве оплаты клиенты переводили съемочной группе криптовалюту. Возбуждено уголовное дело за незаконное производство порнографии группой лиц.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли коллекцию фаллоимитаторов и куклу вуду из порностудии.

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