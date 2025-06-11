Опубликовано видео последствий украинской атаки на поселок Марьино

СК показал видео последствий атаки ВСУ на поселок Марьино под Курском

Следственный комитет (СК) показал кадры последствий атаки украинских бойцов на жилой дом в поселке Марьино Курской области. Видео опубликовало ТАСС.

На кадрах видно разрушенное здание.

В среду, 11 июня, трое детей попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Марьино Рыльского района Курской области. Они пострадали в результате атаки украинских беспилотников, врачи оказали им помощь.

По данным Минобороны, за ночь 11 июня над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников. Всего ВСУ выпустили 30 дронов по пяти регионам России.