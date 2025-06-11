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22:31, 11 июня 2025Бывший СССР

Опубликовано видео последствий украинской атаки на поселок Марьино

СК показал видео последствий атаки ВСУ на поселок Марьино под Курском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Следственный комитет (СК) показал кадры последствий атаки украинских бойцов на жилой дом в поселке Марьино Курской области. Видео опубликовало ТАСС.

На кадрах видно разрушенное здание.

В среду, 11 июня, трое детей попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Марьино Рыльского района Курской области. Они пострадали в результате атаки украинских беспилотников, врачи оказали им помощь.

По данным Минобороны, за ночь 11 июня над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников. Всего ВСУ выпустили 30 дронов по пяти регионам России.

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