Орбан раскрыл отношение Европы к мирному плану Трампа

Орбан: Европа не поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине

Страны Европы не поддерживают мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью политическому обозревателю Бену Шапиро заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Все должны понимать: эту войну нельзя выиграть в окопах. (...) Европейцы не поддерживают мирную инициативу президента США [Дональда Трампа] и, по сути, хотят вернуть его к провоенной позиции», — сказал он.

По словам венгерского премьера, большинство стран Европейского союза все еще настроены на продолжение конфликта, несмотря на то, что он способствует разрушению их экономик и требует больших денежных вливаний.

Ранее Орбан заявил, что Европа слишком слаба и ей необходимо быть сильной, чтобы вести переговоры с Россией. Он добавил, что европейским странам для этого нужны США, однако если говорить о долгосрочной перспективе, то Европа должна стать сильнее, чтобы иметь такую возможность.