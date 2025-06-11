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05:01, 11 июня 2025Забота о себе

Многодетная пара нашла необычный способ свободно заниматься сексом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Британка Анук рассказала о необычном способе свободно заниматься сексом, несмотря на наличие троих детей, который они с партнером нашли. Ее историю приводит The Guardian.

По словам Анук, она встретила Дэвида три года назад, когда только родила ребенка, а ее брак с эмоционально отстраненным мужем распадался. «Первым делом меня поразила в Дэвиде его теплота. Он отец и также пережил тяжелое расставание, поэтому мог понять, что я испытываю», — вспоминает она. Женщина признается, что Дэвид укрепил ее уверенность в себе и даже побудил сделать некоторые открытия о собственном теле, в частности, поощрил покупку секс-игрушек.

У меня были оргазмы с предыдущими партнерами, но я никогда не пыталась получить их сама — мне всегда было слишком стыдно. В моих предыдущих отношениях, после того как первоначальное возбуждение проходило, я переставала кончать, но чувствовала себя слишком застенчивой, чтобы когда-либо рассказать об этом

из письма Анук

Пара живет с маленьким ребенком и двумя подростками — сыновьями Дэвида — в маленькой квартире. Однако мужчина придумал несколько изобретательных решений, чтобы иметь возможность заниматься сексом. «Мы живем в сельской местности, поэтому иногда мы уезжаем в лесную зону и занимаемся сексом на заднем сиденье автомобиля. Иногда даже занимаемся сексом на земле в настоящем лесу. Дэвиду очень комфортно в собственном теле, и это делает интим веселым и радостным», — призналась Анук.

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