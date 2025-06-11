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10:13, 11 июня 2025Экономика

Стоимость грузоперевозок в России начала расти

«Ъ»: Стоимость грузоперевозок начала расти из-за сокращения числа машин на рынке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

В мае стоимость автомобильных грузоперевозок в России начала расти и достигла минимальной разницы с показателями прошлого года. Об этом со ссылкой на подсчеты логистической платформы «Монополия» пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Если годом ранее тариф составлял 68,7 рубля за километр, то теперь — 66,4 рубля. Разница составляет 3,3 процента, с учетом инфляции показатель выше, однако в предыдущие месяцы разрыв носил более значительный характер.

Директор по развитию «Монополии» Лев Стариковский объяснил, что положительная динамика связана с сокращением числа машин. Ряд перевозчиков снизил активность, чтобы дождаться роста цен, другие из-за падения доходов вернули взятые в прошлые годы в лизинг машины.

Президент таможенного брокера KBT Юлия Шленская подтвердила, что объем грузов не увеличивается, так что повышение тарифов связано с меньшей конкуренцией. Однако в качестве причины она также указывает на сокращение числа водителей. С одной стороны, молодежь этой сферы избегает, считая непрестижной, а с другой — у дальнобойщиков часто бывают ценные военно-учетные специальности.

В свою очередь, коммерческий директор Dentro Альбина Дронова рассказала, что желающих брать новые автомобили в текущем году очень мало. Транспортники активно оптимизируют расходы или даже останавливают деятельность, чтобы не «вести хозяйственную деятельность в условиях полугодовых убытков».

По словам Шленской, важнейшим фактором остается продолжение или сокращение экспансии китайских перевозчиков. Если российские власти примут меры против их демпинга (тарифы иностранных компаний на 30-40 процентов ниже), то отрасль может получить существенную поддержку за счет резкого роста стоимости услуг.

В конце мая президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов рассказал, что к завершению первого полугодия спрос на грузоперевозки в стране рухнул на 30 процентов.

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