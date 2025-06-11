Похитивший миллионы рублей у россиян мошенник прокололся из-за друга

«Лента.ру»: Мошенник попался полиции после смерти друга, которому он купил байк

Житель Краснодарского края Дмитрий, похитивший с помощью кибермошенничества свыше четырех миллионов рублей у россиян, попался полиции после несчастного случая с другом, которому он подарил байк. В интервью «Ленте.ру» бывший мошенник, отбывающий шестилетний срок в одной из колоний Иркутской области, рассказал о настигшей его каре.

По его словам, первая успешная кража по придуманной им криминальной схеме с использованием «Госуслуг» «окрылила». Он «работал» по ней вплоть до декабря 2021 года и, согласно приговору суда, похитил 4,75 миллиона рублей. «За это время я успел купить машину BMW и арендовал квартиру в престижном ЖК», — признался Дмитрий. Он помогал дочке, оплатил сестре учебу и экзамены, а друзьям одалживал деньги. «При этом я понимал, что меня ищут, поэтому прибегал к конспирации: для "работы" арендовал разные квартиры подальше от дома на два-три дня, всегда подключался к чужим роутерам, взламывая их, и старался не попадать на камеры видеонаблюдения», — говорит он.

Но однажды мошенник прокололся. Его друг мечтал о мотоцикле, и Дмитрий помог ему, но в первую же поездку товарищ попал на нем в аварию, его не спасли.

«Я на похоронах сильно выпил, все корил себя, а утром провернул очередную схему из квартиры, которую снял на свое имя», — рассказал он. Его тут же вычислили полицейские и задержали.

Подробности о том, как мошенник начал свой преступный бизнес, можно прочитать здесь.