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10:50, 11 июня 2025Силовые структуры

Похитивший миллионы рублей у россиян мошенник прокололся из-за друга

«Лента.ру»: Мошенник попался полиции после смерти друга, которому он купил байк
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Придуманная россиянином криминальная схема на «Госуслугах» принесла ему миллионы рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Краснодарского края Дмитрий, похитивший с помощью кибермошенничества свыше четырех миллионов рублей у россиян, попался полиции после несчастного случая с другом, которому он подарил байк. В интервью «Ленте.ру» бывший мошенник, отбывающий шестилетний срок в одной из колоний Иркутской области, рассказал о настигшей его каре.

По его словам, первая успешная кража по придуманной им криминальной схеме с использованием «Госуслуг» «окрылила». Он «работал» по ней вплоть до декабря 2021 года и, согласно приговору суда, похитил 4,75 миллиона рублей. «За это время я успел купить машину BMW и арендовал квартиру в престижном ЖК», — признался Дмитрий. Он помогал дочке, оплатил сестре учебу и экзамены, а друзьям одалживал деньги. «При этом я понимал, что меня ищут, поэтому прибегал к конспирации: для "работы" арендовал разные квартиры подальше от дома на два-три дня, всегда подключался к чужим роутерам, взламывая их, и старался не попадать на камеры видеонаблюдения», — говорит он.

Но однажды мошенник прокололся. Его друг мечтал о мотоцикле, и Дмитрий помог ему, но в первую же поездку товарищ попал на нем в аварию, его не спасли.

«Я на похоронах сильно выпил, все корил себя, а утром провернул очередную схему из квартиры, которую снял на свое имя», — рассказал он. Его тут же вычислили полицейские и задержали.

Подробности о том, как мошенник начал свой преступный бизнес, можно прочитать здесь.

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