Придуманная россиянином криминальная схема на «Госуслугах» принесла ему миллионы рублей

«Лента.ру»: Осужденный на 6 лет мошенник через Госуслуги брал кредиты на граждан

Житель Краснодарского края Дмитрий отбывает шестилетний срок за кибермошенничество в одной из колоний Иркутской области. В интервью «Ленте.ру» он рассказал о придуманной им криминальной схеме, благодаря которой он похитил у жертв свыше четырех миллионов рублей.

По его словам, он в 2018 году разошелся с женой и решил сменить работу. «Я пытался жить честно, но зарплаты не хватало даже на аренду квартиры», — признается Дмитрий, поэтому он решил встать на преступный путь. В интернете россиянин купил определенные программы и базы данных, а спустя полтора года ему удалось разработать свою схему с использованием «Госуслуг».

«Я буквально перебивался с хлеба на воду, порой голодал. Я много раз пытался что-то провернуть, но не получалось», — говорит Дмитрий. Летом 2020 года придуманная им схема сработала, и он получил 180 тысяч рублей. Ее суть в покупке телефонного номера, который раньше кому-то принадлежал, чтобы получить доступ к аккаунту прежнего владельца на «Госуслугах».

«Тонкость в том, что россияне зачастую используют один и тот же пароль почти везде, причем часто это либо дата рождения, либо имя и отчество, либо другие комбинации, которых не так много», — отметил бывший мошенник. Он отправлял экс-владельцу аккаунта на «Госуслугах» фишинговую ссылку на сайт, созданный им, с неким очень выгодным предложением. «На моем фальшивом сайте нужно было пройти регистрацию, и как только это происходило — я видел логин и пароль пользователя», — пояснил Дмитрий. Затем он оформлял на бывшего владельца аккаунта кредит и сразу же выводил деньги.

Подробности о том, как мошенник прокололся и попал в руки правосудия, можно прочитать здесь.