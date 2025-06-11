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08:09, 11 июня 2025Экономика

Назван средний размер пенсии федеральных госслужащих

Средний размер пенсии федеральных госслужащих составил 36,2 тысячи рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По состоянию на 1 апреля этого года средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составил 36,2 тысячи рублей. Такие цифры на основании анализа данных системы Социального фонда назвало РИА Новости.

Размер выплат для работающих пенсионеров составил в среднем 36 934 рубля, а неработающих — 36 120 рублей.

Ранее сообщалось, что части россиян в июне выплатят пенсии досрочно в связи с длинными выходными. Как правило, выплаты происходят с 12 по 15 число каждого месяца, но в 2025 году это нерабочие дни.

Средства должны были перечислить либо накануне, 10 июня, либо в среду, 11 июня, отмечал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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