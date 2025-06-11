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08:59, 11 июня 2025Мир

Посол рассказал о переговорах с США об упрощении выдачи виз

Посол Дарчиев: Россия и США ведут предметный разговор об упрощении выдачи виз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия и США ведут предметный разговор об упрощении выдачи виз. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Предметный разговор ведется и об упрощении процедуры выдачи виз, ныне предельно длительной — до года и более», — сказал он.

Дипломат отметил, что в настоящее время для получения визы российские граждане вынуждены выезжать в третьи страны только для того, чтобы встать в очередь на прием американским консулом и подать необходимые документы. Несмотря на сложность процедуры результат, по его словам, при этом также не гарантирован.

Ранее Дарчиев заявил, что Россия рассчитывает в ближайшее время начать с США переговоры о восстановлении прямого авиасообщения.

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