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19:40, 11 июня 2025Мир

Посол России попрощался с Турцией

Посол России в Анкаре Ерхов заявил, что прощается с Турцией после 14 лет работы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Алексей Ерхов

Алексей Ерхов. Фото: Туран Салджи / РИА Новости

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что прощается с Турцией после 14 лет работы в стране. Об этом дипломат сказал на приеме по случаю Дня России в турецкой столице, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что избегает произносить речи во время приемов, стараясь уделять внимание гостям. «Сегодня я хочу сделать исключение из этого правила. Поскольку для нас, меня и моей супруги, данный прием является прощальным», — заявил посол.

Ерхов добавил, что дата его отъезда из Турции еще не определена.

Ранее стало известно, что замглавы МИД России Сергей Вершинин станет новым послом России в Турции. Официальный представитель ведомства Мария Захарова не стала комментировать сообщения, подчеркнув, что назначение послов — прерогатива главы государства.

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