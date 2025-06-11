Премьер Венгрии ответил на критику Зеленского

Премьер Орбан ответил на критику Венгрии со стороны Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Свою точку зрения он высказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик объяснил, что Зеленский набросился на Венгрию, потому что венгры не хотят гибнуть за Украину. «Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров уходили на Украину!» — написал он.

Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что Орбан использует конфликт на Украине в своих интересах, в частности, для победы на выборах. По его словам, венгерский лидер допускает ошибку, а его действия приведут к радикализации общества в стране и антиукраинским настроениям.