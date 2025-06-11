Раскрыто неожиданное негативное последствие привычки сдерживать позывы в туалет

Врач Каллехо предупредил об ухудшении памяти из-за сдерживания позывов в туалет

Анестезиолог Дэвид Каллехо призвал никогда не терпеть и не сдерживать позывы в туалет. Неожиданное негативное последствие этой привычки для здоровья он раскрыл в разговоре с изданием Vanitatis.

Как отметил врач, нормой считается опорожнение мочевого пузыря один раз в три-четыре часа. Однако на интервал между посещениями туалета влияют такие факторы, как состояние здоровья, съеденные продукты и количество выпитой воды, пояснил он.

Медик призвал обратиться к врачу, если мочеиспускание происходит каждый час. Правда, откладывать посещение туалета до последнего тоже не стоит. Специалист предупредил, что из-за этого ухудшается память и концентрация внимания, так как организм отдает приоритет физиологическим потребностям, а не когнитивным задачам.

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