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10:15, 11 июня 2025Россия

Режим ЧС ввели еще в одном российском регионе

В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за аномальной засухи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

В десяти муниципальных образованиях Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной засухи. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Согласно подписанному губернатором Юрием Слюсарем документу, режим ЧС вводится с 10 июня в Азовском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Зерноградском, Октябрьском, Семикаракорском, Сальском, Цимлянском и Чертковском районах. Там с мая наблюдалось критическое снижение запасов продуктивной влаги в почве.

Режим ЧС позволит аграриям получить компенсации, муниципальным властям уже поручено предоставить документы, подтверждающие размер ущерба от засухи.

Режим ЧС ранее ввели в Крыму. Власти полуострова приняли решение объявить зоной природной чрезвычайной ситуации регионального характера территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Причиной стали заморозки.

ЖЗЛ
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