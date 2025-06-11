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21:38, 10 июня 2025Россия

В российском регионе объявили природную ЧС

Глава Крыма Аксенов: Четыре района объявлены зоной природной ЧС из-за заморозков
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Власти Крыма приняли решение объявить зоной природной чрезвычайной ситуации регионального характера территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Причиной стали «опасные метеорологические явления», зафиксированные в апреле-мае этого года, добавил он.

Тем временем Министерству сельского хозяйства Республики Крым поручено организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций в рамках полномочий. Аксенов также отметил, что на глав администраций муниципальных образований также возложена обязанность по обеспечению выполнения указанных мероприятий.

Ранее последствия заморозков привели к введению режима ЧС в трех российских регионах. В мае глава Минсельхоза Республики Крым заявил, что урожай косточковых сократится из-за заморозков на 20 процентов.

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