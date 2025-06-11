Россия начала переговоры с США по возвращению конфискованных объектов

Посол Дарчиев: Россия передала США дорожную карту по возвращению дипобъектов

Москва и Вашингтон начали вести переговоры о предоставлении доступа к шести фактически конфискованным объектам российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах. Об этом посол РФ в США Александр Дарчиев сказал в интервью журналистам ТАСС.

По словам представителя России в Америке, в настоящее время запущен переговорный процесс, который касается возвращения шести объектов дипломатической недвижимости. Они фактически были конфискованы американскими властями в 2016-2018 годах, уточнил дипломат.

Соответствующие документы переданы Вашингтону.

Американской стороне передана «дорожная карта» с обозначением реалистичных сроков и требованием предоставить доступ на эти объекты для проведения инспекции и оценки нанесенного ущерба Александр Дарчиев посол России в США

Ранее Дарчиев ответил на вопрос о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что встреча такого уровня требует тщательной подготовки для достижения значимых результатов.