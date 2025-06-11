Россиянам дали советы по организации семейного отдыха

Российским туристам посоветовали выбирать короткие поездки с детьми до четырех лет. Рекомендации по организации семейного отдыха дали эксперты «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, дети постарше, от пяти лет, обычно легче переносят дорогу и готовы к более насыщенной программе: музеи, парки, прогулки и даже легкий треккинг. «Если вы летите самолетом, лучше выбирать рейсы, совпадающие с режимом сна малыша — ночью или ранним утром. Это снизит нагрузку и на ребенка, и на родителей», — указано в материале.

Также эксперты подчеркнули, что наиболее комфортный способ передвижения с детьми — поезд. «Лучше выбирать нижние полки и вагоны ближе к туалету или купе проводников — так удобнее при частых передвижениях. В путешествии с грудничком удобны вагоны СВ или купе, поскольку в них комфортнее кормить и переодевать ребенка», — добавили они.

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