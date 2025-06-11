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09:16, 11 июня 2025Силовые структуры

Россиянина наказали за коверкание фамилии Дэрма

Суд в Москве оштрафовал мужчину за коверкание фамилии Дэрма в дачном чате
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Москве наказал местного жителя, который исковеркал фамилию собеседницы в дачном чате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые оказались в распоряжении агентства.

Как установил суд, мужчина, общаясь в чате с участницей Дэрма С.И., исковеркал написание ее фамилии. Женщина решила привлечь его к ответственности и обратилась в прокуратуру. На него составили протокол об оскорблении, совершенном публично с использованием сети.

В суде обидчик признал вину и извинился, но пояснил, что фамилию написал неверно из-за системы интеллектуального набора текста Т-9. Как именно была изменена фамилия собеседницы, не уточняется.

Мужчина получил штраф в размере 5000 рублей.

Ранее в суд поступило уголовное дело в отношении жителя Севы, который отправлял свои интимные фотографии незнакомым женщинам в чаты.

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