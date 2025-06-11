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07:31, 11 июня 2025Путешествия

Россиянка описала поездку в Южную Корею фразой «валяется мусор, пахнет помоями»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница побывала в Южной Корее и призналась, что была разочарована с первого дня поездки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, автора публикации неприятно удивило, что это вовсе не самая чистая и экологичная страна, как о ней принято говорить. «В Сеуле грязно: валяется мусор на улицах, пахнет помоями буквально на каждом шагу, и в целом нет ощущения порядка, как это было в Японии», — такой фразой описала она увиденное.

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Мнение о том, что Южная Корея — одна из самых передовых и технологичных азиатских стран, ошибочно, добавила россиянка. «В Корее есть автобусы без водителей, но.... их несколько штук на весь Сеул. Это тестовые автобусы, на которых можно прокатиться в определенные часы в некоторых районах города. А так курсируют обычные автобусы, как у нас в Тюмени, ничего особенного», — пояснила она.

Кроме того, путешественница отметила, что корейцы, которые, как считается, помешаны на здоровом образе жизни, едят жирную, соленую и тяжелую пищу. По ее словам, в этой стране много людей с лишним весом, в том числе детей.

Россиянка также призналась, что жители Южной Кореи относятся к гостям страны не так, как в Японии или Китае. «Дружелюбность и гостеприимство этих стран чувствуется даже в мелочах, а вот по корейцам не скажешь, что они хотят видеть туристов у себя в стране», — заключила автор.

Ранее другая россиянка побывала в Южной Корее и была неприятно удивлена высокими ценами на жилье в столице этой страны. «Хостелы и мотели за три тысячи рублей в сутки, неуютно», — возмутилась соотечественница.

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