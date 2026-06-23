На Кубе объявили траур в связи со смертью соратника Кастро

На Кубе объявили траур 23 июня в связи со смертью революционера Вальдеса

В связи со смертью одного из лидеров Кубинской революции, соратника Фиделя Кастро Рамиро Вальдеса Менендеса на Кубе 23 июня был объявлен траур. Это следует из указа президента страны Мигеля Диас-Канеля, опубликованного в газете Gaceta Oficial

«Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6.00 23 июня до полуночи того же дня», — следует из указа. Флаг Кубы на государственных учреждениях и военных объектах приспустят.

В тексте указа говорится, что Вальдес — герой республики и труда, и отмечается его вклад в революцию.

О смерти Вальдеса стало известно вечером 21 июня. Ему было 94 года.