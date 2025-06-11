Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 11 июня 2025Россия

Российская школьница отравилась таблетками от шизофрении

В Петербурге 14-летняя школьница отравилась таблетками от шизофрении
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница отравилась таблетками от шизофрении, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Об этом стало известно 78.ru.

Удалось выяснить, что юная россиянка, находясь дома, приняла от 5 до 8 таблеток назначенного врачом препарата от шизофрении, однако перепутала дозировку.

Девушка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего была назначена проверка.

В начале мая сообщалось, что в Петербурге три школьницы отравились водкой и веществами на концерте рэперов.

Еще раньше в Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и попала в реанимацию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Маск выразил сожаление из-за постов о Трампе

    Коровы затоптали 91-летнюю пастушку

    ВС России уничтожили пункт массового запуска дронов ВСУ в Запорожской области

    Решивший показать детям интимный пирсинг россиянин ударил ножом их заступника и сбежал

    Пентагон резко сократил закупки истребителей пятого поколения

    В России заявили о нехватке одного вида беспилотников у ВСУ из-за масштабных атак

    Стало известно о судьбе тысяч пропавших жителей Курской области

    Ряд российских городов оказался в зоне риска из-за нераспроданного жилья

    Россиянам раскрыли актуальную схему обмана

    В Раде возмутились состоянием оборонительных укреплений на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости