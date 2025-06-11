РИА Новости: ВС России разгромили подразделение ВСУ «Вавилон»

Российские военные разгромили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Вавилон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Дальневосточные ветра».

«Вавилон — это подразделение, которое сопротивлялось нам, оказывало помощь пехотным подразделениям противника, но существовало оно недолго, так как мы оказали ему большое сопротивление и приземлили его», — уточнил командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России.

По словам военнослужащего, «Вавилон» участвовал в боях на южнодонецком направлении.

Ранее стало известно о срыве контратак спецназа ВСУ в Харьковской области. ВС России не допустили прорыва оборонительной линии у Дорошовки под Купянском.