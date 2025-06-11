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08:41, 11 июня 2025Бывший СССР

Российские военные разгромили украинский «Вавилон»

РИА Новости: ВС России разгромили подразделение ВСУ «Вавилон»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные разгромили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Вавилон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Дальневосточные ветра».

«Вавилон — это подразделение, которое сопротивлялось нам, оказывало помощь пехотным подразделениям противника, но существовало оно недолго, так как мы оказали ему большое сопротивление и приземлили его», — уточнил командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России.

По словам военнослужащего, «Вавилон» участвовал в боях на южнодонецком направлении.

Ранее стало известно о срыве контратак спецназа ВСУ в Харьковской области. ВС России не допустили прорыва оборонительной линии у Дорошовки под Купянском.

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