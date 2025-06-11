Российские военные разгромили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Вавилон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Дальневосточные ветра».
«Вавилон — это подразделение, которое сопротивлялось нам, оказывало помощь пехотным подразделениям противника, но существовало оно недолго, так как мы оказали ему большое сопротивление и приземлили его», — уточнил командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России.
По словам военнослужащего, «Вавилон» участвовал в боях на южнодонецком направлении.
Ранее стало известно о срыве контратак спецназа ВСУ в Харьковской области. ВС России не допустили прорыва оборонительной линии у Дорошовки под Купянском.