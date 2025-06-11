Российские военные сорвали контратаки спецназа ВСУ у Дорошовки под Купянском

Российские военные сорвали контратаки спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Дорошовки под Купянском, не допустив прорыва оборонительной линии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, за последние несколько суток силы нескольких взводов ВСУ при поддержке артиллерии и дронов попытались взять под контроль ранее утраченные позиций в лесистой местности. Он предположил, что Киевом были задействованы спецподразделения, но российским военным удалось отразить все атаки.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль участок административной границы в районе населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике (ДНР) и отодвинули украинские войска. Он добавил, что ВСУ были вынуждены оттянуть часть своих средств в район населенного пункта Глущенково Харьковской области.

До этого появились кадры удара ВС России по позиции ВСУ в Харьковской области. Он был нанесен объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-500.

