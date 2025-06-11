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08:28, 11 июня 2025Бывший СССР

Российские военные стали нарушать логистику ВСУ в Днепропетровской области

ВС России дронами стали нарушать логистику ВСУ в Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Российские военные стали нарушать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами в Днепропетровской области. Об этом сообщил командир группы операторов FPV-дронов батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Тобол, передает РИА Новости.

«К Днепропетровской области очень близко. В непосредственной близости находимся от границы. Работаем по маршрутам движения противника в Днепропетровской области, нарушаем им логистику путем засад с FPV-дронов, путем минирования с них же и путем свободной охоты», — сказал он.

Он добавил, что российские дроны ежедневно атакуют линии снабжения ВСУ в Днепропетровской области. По его словам, там всегда есть цели для атаки.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России зашли в город Комар на границе Днепропетровской области с южного направления. По данным WarGonzo, российские войска также смогли продвинуться до центральных улиц Комара, наступая с восточной стороны населенного пункта.

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