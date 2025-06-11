Россию сочли угрозой интересам США в одном регионе

Кейн: Россия модернизировала Тихоокеанский флот, создавая угрозу интересам США

Россия провела модернизацию Тихоокеанского флота, что создает угрозу интересам Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается в письменном заявлении главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джона Кейна для Комитета палаты представителей США по ассигнованиям.

«Россия модернизировала свой Тихоокеанский флот, особенно подводные лодки, став растущей угрозой интересам США в Индо-Тихоокеанском регионе», — предупредил Кейн.

Ранее генерал заявил, что США не готовы к затяжному конфликту с Китаем, поскольку их оборонная промышленность слишком медлительна.

Вашингтон не обладает достаточной пропускной способностью, гибкостью и оперативностью, необходимыми для сдерживания противников, добавил Кейн. Он также отметил, что КНР представляет реальную и нарастающую угрозу для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе.