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23:16, 11 июня 2025Бывший СССР

Сальдо сообщил о массированной атаке БПЛА ВСУ Херсонской области

Сальдо: БПЛА ВСУ ведут массированную атаку Херсонской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированную атаку Херсонской области с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал губернатор Херсонской области.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины могут предпринять попытку нанести удар по знаковым местам в центре Москвы в День России, который отмечается 12 июня.

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