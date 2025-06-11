Сальдо сообщил о массированной атаке БПЛА ВСУ Херсонской области

Сальдо: БПЛА ВСУ ведут массированную атаку Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированную атаку Херсонской области с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — написал губернатор Херсонской области.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины могут предпринять попытку нанести удар по знаковым местам в центре Москвы в День России, который отмечается 12 июня.