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21:31, 11 июня 2025Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» показала откровенное декольте на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_paige.renee

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак показала откровенное декольте на фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, спортсменка позировала перед камерой на фоне поля для гольфа. На ней был черный комбинезон с молнией на груди. Так, Спиранак решила ее расстегнуть и продемонстрировала фанатам полуобнаженную грудь. При этом внешний вид гольфистки дополнили солнцезащитные очки в леопардовой оправе и розовая помада на губах.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась без штанов и порадовала фанатов. Тогда спортсменка попозировала перед фотографом в укороченном лонгсливе и трусах с высокой посадкой.

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