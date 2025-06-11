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15:17, 11 июня 2025Экономика

Североафриканская страна купила у России беспрецедентные объемы зерна

Посол Борисенко: Египет купил у России больше 10 миллионов тонн зерна
Кирилл Луцюк

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам прошлого года экспорт российского зерна в Египет превысил 10 миллионов тонн. Об этом заявил посол РФ в этой североафриканской стране Георгий Борисенко. Его процитировало ТАСС.

По его словам, речь идет о беспрецедентных объемах — столько пшеницы не покупала ни одна страна.

«Никому другому Россия не продавала столько хлеба», — констатировал он.

В начале февраля 2025 года была опубликована статистика, из которой следует, что с июля по декабрь прошлого года Египет почти в два раза нарастил импорт пшеницы из РФ, став таким образом лидером по закупкам этого российского продукта. Кроме того, в списке основных приобретателей зерна Иран, Бангладеш, Саудовская Аравия и Турция. Последняя в марте 2025 года разрешила беспошлинный ввоз пшеницы, хотя ранее ограничивала его, чтобы помочь местным фермерам, пострадавшим из-за падения цен.

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