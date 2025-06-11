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17:53, 11 июня 2025Мир

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Туска

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству премьера Дональда Туска
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает Reuters.

«За» проголосовали 243 депутата, «против» выступили 210, ни один из законодателей не воздержался.

Ранее Туск заявил, что в ближайшее время на голосование в парламенте страны будет вынесен вопрос о доверии правительству. Политик анонсировал голосование вскоре после победы на президентских выборах консерватора Кароля Навроцкого, поддерживаемого оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость».

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