Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Туска

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству премьера Дональда Туска

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает Reuters.

«За» проголосовали 243 депутата, «против» выступили 210, ни один из законодателей не воздержался.

Ранее Туск заявил, что в ближайшее время на голосование в парламенте страны будет вынесен вопрос о доверии правительству. Политик анонсировал голосование вскоре после победы на президентских выборах консерватора Кароля Навроцкого, поддерживаемого оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость».