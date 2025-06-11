Сооснователю рок-группы «Смысловые галлюцинации» запросили наказание за нападение с ножом

Прокурор запросил 4 года колонии музыканту Бурдину за ранение ножом знакомого

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошли прения сторон по уголовному делу сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, обвиняемого в нападении с ножом на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Поддерживающий государственное обвинение прокурор заявил о доказанной вине подсудимого по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он попросил суд назначить музыканту наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Бурдин признал вину и выразил готовность извиниться перед потерпевшим из Челябинска, с которым он знаком пару лет. Он заявил, что действовал в состоянии аффекта. Музыкант привлекался к уголовной ответственности в 2017 году по такому же обвинению.

Бурдин содержится под стражей с ноября 2024 года.