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17:56, 11 июня 2025Культура

США примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение»

Организаторы «Интервидения» заявили, что США подтвердили свое участие в конкурсе
Ольга Коровина

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock / Fotodom

Представители США примут участие в Международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в России в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

По словам источника, США официально подтвердили свое участие. Имена конкурсантов пока не раскрываются. Известно, что Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

В феврале 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Участие в нем подтвердили несколько десятков стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки.

Ранее SHAMAN рассказал о песне «Прямо по сердцу», с которой он выступит на конкурсе.

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