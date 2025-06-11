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06:31, 11 июня 2025Наука и техника

Стало известно о переброске Ту-160 из Энгельса в Анадырь

MWM: Россия перебросила часть бомбардировщиков Ту-160 из Энгельса в Анадырь
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия перебросила часть стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома под Энгельсом на площадку под Анадырью. Об этом стало известно изданию Military Watch Magazine (MWM).

«По крайней мере два самолета были замечены на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины», — говорится в публикации со ссылкой на спутниковые снимки.

Там отмечается, что дальность ракет Х-101/102, которыми вооружен Ту-160, составляет 5000 километров, поэтому переброска самолетов не помешает им наносить удары по целям на Украине.

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