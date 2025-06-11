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18:52, 11 июня 2025Силовые структуры

Татуировки довели лидера уралмашевской группировки до уголовного дела и изолятора

В Екатеринбурге главу клуба единоборств отправили в изолятор за татуировки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Екатеринбурге на 12 суток отправили в изолятор главу клуба единоборств «Двухглавый орел» Петра Колесникова за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает URA.

По данным издания, причиной стали неонацистские татуировки, набитые на теле Колесникова. Сотрудники правоохранительных органов планируют временно приостановить работу клуба. Силовики полагают, что именно Колесов, которого также подозревают в кураторстве группировки Уралмаш, тренировал радикала, совершившего в апреле покушение на двух бездомных.

Ранее сообщалось, что рэпера Icegergert проверят на пропаганду нацистской символики и наркотиков

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