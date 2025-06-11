Татуировки довели лидера уралмашевской группировки до уголовного дела и изолятора

В Екатеринбурге главу клуба единоборств отправили в изолятор за татуировки

В Екатеринбурге на 12 суток отправили в изолятор главу клуба единоборств «Двухглавый орел» Петра Колесникова за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает URA.

По данным издания, причиной стали неонацистские татуировки, набитые на теле Колесникова. Сотрудники правоохранительных органов планируют временно приостановить работу клуба. Силовики полагают, что именно Колесов, которого также подозревают в кураторстве группировки Уралмаш, тренировал радикала, совершившего в апреле покушение на двух бездомных.

Ранее сообщалось, что рэпера Icegergert проверят на пропаганду нацистской символики и наркотиков