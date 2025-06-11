Телеведущая прервала прямое включение из-за ругающегося матом прохожего

Ведущая «Доброе утро, Британия» Ранвир Сингх прервала эфир из-за ругательств

Ведущая шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Ранвир Сингх была вынуждена прервать прямое включение с корреспондентом Ноэлем Филлипсом из-за того, что рядом с ним находился прохожий, который ругался матом. На это обратило внимание издание The Sun.

Отмечается, что во время того, как Филлипс вел репортаж с протестов в Лос-Анджелесе, в кадр попал разгневанный прохожий, выкрикивающий ругательства, которые было отчетливо слышно в эфире. Репортер попытался извиниться и объяснил, что обстановка очень напряженная, однако это не остановило мужчину от криков.

После этого Сингх вмешалась и прервала трансляцию, отметив, что телеканал не может транслировать подобное. «На этом моменте я прервусь. Кажется, мы можем слышать нецензурную лексику, которая звучит рядом с Ноэлем. Конечно, мы не можем показать такое в эфире в 08:09 утра», — отметила ведущая.

Ранее сообщалось, что в снимавшую репортаж о протестах в США журналистку австралийского издания 9News Лорен Томаси выстрелили резиновой пулей в прямом эфире. Телеканал в официальном заявлении сообщил, что Томаси и оператор в порядке, они продолжат освещать протесты.