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05:01, 11 июня 2025Из жизни

Тигр утащил женщину из дома за шею и растерзал ее

В Индии тигр напал на женщину у нее дома и утащил ее в поле за шею
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии тигр напал на женщину у нее дома. Об этом сообщает The Week.

45-летняя Решма мыла посуду у колонки во дворе своего дома в деревне Шанти Нагар, штат Уттар-Прадеш, когда туда проник хищник. Он вцепился ей в шею и утащил за собой. Ее тело позже нашли на плантации сахарного тростника в 600 метрах от дома.

По словам местных жителей, тигр уже месяц бродит около деревни, но лесной департамент не предпринимает мер.

Это третье нападение тигра в округе Пилибхит со смертельным исходом за последние 25 дней — 14 мая хищник растерзал фермера Хансраджа, а 18 мая его жертвой стал Рам Прасад.

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Деревня расположена в лесном массиве Сампурна Нагар, примерно в 80 км от административного центра округа. Местные власти пока не прокомментировали инцидент и не объявили о планах по отлову опасного хищника.

Ранее сообщалось, что в Индии 11 жителей округа Чандрапур стали жертвами тигров за 17 дней. Все нападения произошли в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари, штат Махараштра.

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