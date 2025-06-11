Тигр утащил женщину из дома за шею и растерзал ее

В Индии тигр напал на женщину у нее дома. Об этом сообщает The Week.
45-летняя Решма мыла посуду у колонки во дворе своего дома в деревне Шанти Нагар, штат Уттар-Прадеш, когда туда проник хищник. Он вцепился ей в шею и утащил за собой. Ее тело позже нашли на плантации сахарного тростника в 600 метрах от дома.
По словам местных жителей, тигр уже месяц бродит около деревни, но лесной департамент не предпринимает мер.
Это третье нападение тигра в округе Пилибхит со смертельным исходом за последние 25 дней — 14 мая хищник растерзал фермера Хансраджа, а 18 мая его жертвой стал Рам Прасад.
Деревня расположена в лесном массиве Сампурна Нагар, примерно в 80 км от административного центра округа. Местные власти пока не прокомментировали инцидент и не объявили о планах по отлову опасного хищника.
Ранее сообщалось, что в Индии 11 жителей округа Чандрапур стали жертвами тигров за 17 дней. Все нападения произошли в буферной зоне заповедника Тадоба-Андхари, штат Махараштра.