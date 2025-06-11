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15:51, 11 июня 2025Мир

В доме напавшего на школу в Австрии нашли его видеообращение

В доме подозреваемого в нападении на школу в Австрии найдено его видеообращение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В доме подозреваемого в нападении на школу в австрийском городе Грац найдено его видеообращение. Об этом в эфире радиостанции Ö1 сообщил представитель полиции Австрии.

«При обыске квартиры мы нашли и изъяли прощальное письмо в цифровом и рукописном виде, а также видеокассету с обращением. Кроме того, мы нашли самодельную бомбу, которая, однако, была неисправна и не могла взорваться», — сказал он.

По его словам, полиция все еще пытается выяснить мотив преступника, но по причине его гибели сделать это становится сложнее. В настоящий момент правоохранители проводят допрос его родственников.

О стрельбе в школе в австрийском городе Грац стало известно во вторник, 10 июня. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в ходе пресс-конференции заявил, что в результате нападения погибли девять человек. В это число не входит сам стрелок, найденный мертвым. Также сообщается, что 12 человек получили тяжелые ранения.

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