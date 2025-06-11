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17:29, 11 июня 2025Экономика

В Ереване заявили о застрявших в Грузии фурах с армянским коньяком

Минэкономики Армении: Несколько десятков фур с коньяком застряли в Верхнем Ларсе
Дмитрий Воронин

Фото: Vicky Gosselin / Shutterstock / Fotodom

Ереван ведет переговоры с представителями Грузии о том, чтобы несколько десятков грузовиков с армянским коньяком, застрявшие на КПП «Верхний Ларс», смогли проехать в Россию. Об этом со ссылкой на Минэкономики Армении сообщает News.am.

В министерстве отметили, что более 30 фур уже попали в РФ, а «возможность передвижения» остальных обсуждается в настоящий момент.

На прошлой неделе министр экономики республики Геворк Папоян заявил в парламенте, что 72 грузовика с коньяком по-прежнему остаются в Грузии, а 52 уже получили разрешение на пересечение границы.

В публикации отмечается, что производители армянского коньяка регулярно протестуют против «препятствования процессу экспорта армянских товаров через территорию Грузии» в связи с тем, что экспортируемое в Россию и Прибалтику спиртное «подвергается стихийным лабораторным проверкам, что влечет за собой огромные задержки и финансовые потери».

Осенью 2024 года стало известно, что кабмин Армении переименовал произведенный в стране коньяк в Armenian brandy. Решение озвучили вскоре после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армянского коньяка не бывает, речь в данном случае идет о «нематериальной ценности Франции».

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