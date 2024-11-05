В Армении переименуют коньяк

После призыва Пашиняна армянский коньяк переименуют в Armenian brandy

Правительство Армении решило, что армянский коньяк будет переименован в Armenian brandy и уже проинформировало об этом инстанции Евросоюза, сообщил глава минэкономики страны Геворг Папоян, которого цитирует ТАСС.

Министр отметил, что Армения и ЕС утвердили программу по продвижению нового бренда, которая стартует во второй половине ноября.

Соответствующие решения в правительстве закавказской республики озвучили после того, как премьер-министр Никол Пашинян несколько дней назад заявил, что армянского коньяка не бывает, поскольку речь в данном случае идет о «нематериальной ценности Франции». Согласно призыву главы правительства, коньяк должны называть бренди даже в семьях.

Ранее Папоян, на фоне прозвучавших в России заявлений о нарушениях, найденных почти в 90 процентах образцов коньяка от десяти крупнейших армянских производителей, анонсировал создание в стране изотопных лабораторий для проверки качества этого алкогольного напитка.

