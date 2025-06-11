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14:21, 11 июня 2025Россия

В Госдуме подтвердили число переданных Украиной тел российских бойцов

Депутат Саралиев подтвердил, что Украина передала 27 тел российских бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО), депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил, что Украина передала 27 тел российских бойцов. Об этом сообщает РБК.

«Я подтверждаю. Сегодня действительно состоялась передача тел», — сказал парламентарий. Каких-либо других подробностей депутат не привел.

Москва и Киев 2 июня в Стамбуле договорились произвести обмен телами погибших бойцов по формуле «6000 на 6000». Тела 1212 украинских военных привезли в район обмена, но власти республики отложили прием тел на неопределенный срок. 9 июня бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что у Киева нет шести тысяч тел для обмена с Россией.

11 июня военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на собственный источник сообщил, что Украина и Россия произвели обмен. Киев получил 1212 тел, тогда как российская сторона — 27.

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