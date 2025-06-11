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13:14, 11 июня 2025Мир

В Кремле объяснили выбор третьей страны для контактов по Украине

Песков: Контакты с Украиной проходят в третьей стране из-за посредников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Выбор третьей страны, а не домашней площадки, для контактов с Украиной по урегулированию обусловлен участием в диалоге посредников, в том числе США. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается украинского урегулирования, там есть посреднические усилия, в первую очередь которые прикладывают США, поэтому здесь контакты происходят в третьей стране», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что контакты с Украиной по вопросу передачи тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются. Он добавил, что процесс передачи тел военнослужащих является частью договоренностей второго раунда переговоров в Стамбуле.

Песков также рассказал об ожидании Москвой выполнения Киевом договоренностей в столице Турции.

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