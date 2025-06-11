В Кремле раскрыли детали нового раунда консультаций России и США

Песков: Новый раунд консультаций России и США пройдет по линии дипведомств

Новый раунд консультаций между представителями России и США по вопросу устранения «раздражителей» будет осуществляться по линии дипломатических ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД», — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия и США нацелены на устранение проблем в двусторонних отношениях и имеют для этого прямые каналы диалога.

Ранее Песков заявил, что в диалоге России и США не стоит надеяться на быстрые результаты, но работа по нормализации двусторонних отношений идет и будет продолжаться. Он добавил, что работа двух стран будет продолжена на этом направлении.