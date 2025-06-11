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12:55, 11 июня 2025Мир

В Кремле раскрыли детали нового раунда консультаций России и США

Песков: Новый раунд консультаций России и США пройдет по линии дипведомств
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Новый раунд консультаций между представителями России и США по вопросу устранения «раздражителей» будет осуществляться по линии дипломатических ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это консультации, которые будут осуществляться по линии дипломатических ведомств, здесь лучше все-таки вам получить комментарии от нашего МИД», — указал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия и США нацелены на устранение проблем в двусторонних отношениях и имеют для этого прямые каналы диалога.

Ранее Песков заявил, что в диалоге России и США не стоит надеяться на быстрые результаты, но работа по нормализации двусторонних отношений идет и будет продолжаться. Он добавил, что работа двух стран будет продолжена на этом направлении.

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