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12:46, 11 июня 2025Мир

В Кремле раскрыли ход диалога с США

Песков: В диалоге с США не стоит надеяться на быстрые результаты, но работа идет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В диалоге России и США не стоит надеяться на быстрые результаты, но работа по нормализации двусторонних отношений идет и будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях. И конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты. Но именно такая сложная поэтапная работа началась и будет продолжена», — сказал он.

Ранее представитель Кремля анонсировал третий раунд переговоров с США, целью которых будет устранение «раздражителей» в отношениях двух стран. По его словам, консультации пройдут по линии министерств иностранных дел.

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