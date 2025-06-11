В Кремле раскрыли ход диалога с США

Песков: В диалоге с США не стоит надеяться на быстрые результаты, но работа идет

В диалоге России и США не стоит надеяться на быстрые результаты, но работа по нормализации двусторонних отношений идет и будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Скажем так, завалов очень много в двусторонних отношениях. И конечно, вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты. Но именно такая сложная поэтапная работа началась и будет продолжена», — сказал он.

Ранее представитель Кремля анонсировал третий раунд переговоров с США, целью которых будет устранение «раздражителей» в отношениях двух стран. По его словам, консультации пройдут по линии министерств иностранных дел.