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11:47, 11 июня 2025Бывший СССР

В России ответили на ноту протеста Узбекистана по мигрантам

Захарова: Москва рассмотрит ноту протеста Узбекистана по мигрантам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва рассмотрит по существу ноту протеста Узбекистана об обращении с миграционными преступниками и доведет до Ташкента объективную информацию. На обращение Узбекистана ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Обращение узбекистанской стороны доводится до компетентных инстанций. Полученная объективная информация будет передана партнерам в установленном порядке», — заявила дипломат.

10 июня МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики. В ведомстве заявили, что на территории России узбекистанцы якобы систематически подвергаются неуважению и грубому отношению.

В мае посла России в Узбекистане Олега Мальгинова вызвали в МИД республики из-за нарушения прав узбекских граждан в РФ. Тогда в ведомстве отметили, что такие действия нарушают права и свободы узбеков, «которые должны обеспечиваться законами страны пребывания».

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