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16:44, 11 июня 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали угрозу главы СБУ о будущих терактах

Захарова: Глава СБУ Малюк совершил явку с повинной угрозами о терактах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заявлениями о будущих терактах на территории России глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) совершил явку с повинной. Так угрозу Киева продолжать диверсионную деятельность прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, конечно, [это —] терроризм», — заявила дипломат.

Она добавила, что, поскольку украинские власти поддерживают ее западные союзники, то терроризм СБУ приобретает международный характер.

Ранее Малюк заявил, что Украина готовит новые удары по территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы. По его словам, Киев будет стремиться наносить удары там, где Москва ожидает этого меньше всего.

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