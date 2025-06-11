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13:11, 11 июня 2025Россия

В России мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Хинштейн: В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен мужчина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобилю в Рыльском районе Курской области, внутри которого находился мирный житель. Он пострадал, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате удара пострадал водитель — 53-летний мужчина. Его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ: врачи диагностировали сотрясение головного мозга, акубаротравму, слепые осколочные ранения головы, шеи, груди, рук и ног», — написал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, в ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу. Других данных о ситуации он не привел.

В среду, 11 июня, трое детей попали под удар ВСУ в поселке Марьино Рыльского района Курской области. Они пострадали в результате атаки украинских беспилотников, врачи оказывают им помощь.

Атаке подверглась и Белгородская область, где шесть человек пострадали при воздушном ударе на предприятие в Шебекино. В городе также оказались повреждены фасад и остекление в одном из зданий.

ЖЗЛ
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