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19:23, 11 июня 2025Россия

В России потребовали закрыть посвященный бывшему президенту объект

Московские коммунисты потребовали закрыть Ельцин Центр из-за лжи об истории
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ

Московские коммунисты потребовали закрыть Ельцин Центр из-за «лжи об истории», якобы выставленной на экспозиции на посвященном бывшему президенту России объекте. Заявление соответствующего содержания опубликовал в Telegram Виктор Царихин, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ.

В посте Царихина говорится, что в Ельцин Центре якобы не только искажают факты, но и «плодят мифы о советской эпохе».

«Сталина [в Ельцин Центре] выставляют чудовищем, игнорируя его огромный вклад в победу над фашизмом и развитие страны! Эта экспозиция — плевок в лицо всем, кто гордится своей Родиной», — написал в блоге коммунист.

К записи он приложил обращение к главе Следственного управления СК России по Свердловской области, где находится главное здание Ельцин Центра.

Ранее в Ельцин-центре высказались о своей деятельности после призыва быть более патриотичными.

ЖЗЛ
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