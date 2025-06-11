В России предложили изменить уголовную ответственность за изнасилование

Сенатор Клишас: Уголовную ответственность за изнасилование надо ужесточить

В России предложили повысить уголовную ответственность за изнасилование. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Он сказал, что в ближайшее время начнутся консультации по этому вопросу с Верховным Судом и Правительством России.

Ранее заместитель главы Минюста России Елена Ардабьева рассказала, что в ведомстве обсуждается вопрос о снижении возраста уголовной ответственности в стране с 16 до 14 лет.

По ее словам, генпрокуратура предложила понизить возраст до 14 лет для преступлений, предусмотренных 20-й статьей УК РФ. Она напомнила, что сейчас уголовная ответственность по части 1 статьи 20 УК наступает для лица, достигшего ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. По мнению спикера, с 14 лет можно привлекать к ответственности по статьям 105, 131, 111 УК РФ и ряду других тяжких статей.