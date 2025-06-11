В России захотели запретить возвращение Booking и Airbnb

Российские турагрегаторы призвали ограничить возвращение Booking и Airbnb

Российские турагрегаторы захотели ограничить возможность возвращение популярных иностранных сервисов бронирования жилья Booking и Airbnb в страну. Об этом заговорил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, его слова передает «Интерфакс».

По словам Брагина, запрет на их появление на российском рынке нужен, чтобы не допустить «монополизацию рынка и неограниченный доступ к персональным данным иностранными структурами». Он призвал решить этот вопрос как можно скорее на законодательном уровне.

Ранее российский тревел-блогер снял дом на сервисе аренды Airbnb и описал его фразой «ужасные матрасы и грязные окна». Мужчина опубликовал ролик, в котором сначала показал фото дома в приложении сервиса, а потом его реальное состояние.

